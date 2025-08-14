Podrían ser la gran pareja del reality, pero un peculiar motivo los está alejando: «Tiene un olor especial, entre…»

Son varias parejas que se han visto acarameladas en Mundos Opuestos. Sin embargo, los acercamientos entre Valentina Concha y José Pablo Saavedra pareciera que está llegando a su fin.

En medio de una actividad, Vale criticó a José Pablo luego de que le llegarán rumores que es “ganador” con la comida.

«Ya me lo han dicho dos personas, que tú, Diego y Matilda comen y no comparten a los demás. No me gustan las personas así a mí», le dijo sin tapujos.

En ese contexto, el sobrino de Fran García Huidobro se defendió, pero la rubia le contestó rápidamente: Hay gente que me lo está diciendo, y es gente en la que confío. Las percepciones y los valores que tengo me gusta que la persona que está conmigo los comparta. Y que no lo asumas, también me causa molestia», fue enfática.

Pasadas las horas, José Pablo averiguó quién había comentado esas cosas de él: «Te lo dijo la Gacela», le comentó a Vale.

«Me hace alejarme que me digan que eres un ganador y te lo comes todo solo, no me gusta. Nosotros nos estamos conociendo, no te cacho bien, te conozco desde hace dos semanas. A la Gacela la conozco hace dos meses, no creo que esté mintiendo», se alejó la cosmetóloga.

El motivo por el que Valentina «no quiere nada» con Juan Pablo

En ese contexto, Valentina soltó el verdadero motivo de su alejamiento con Juan Pablo, y tiene relación con su olor corporal.

«Soy muy olfativa y siento olores que me generan rechazo. Es difícil tener una cercanía con mundos distintos», señaló.

Además, sus amigos dentro del encierro le recomendaron que dejara las cosas claras con él. «Tiene un olor especial, entre humo, boca, axila, pelo con olor a grasa», lo describió.

Sus compañeros fueron certeros con sus respuestas: «Él debe sentir ese rechazo y se puede pasar mil películas de que es por otro motivo», le explicó Luis Jiménez.

Por su lado, Samira le comentó que «no lo hace apropósito, es la condición que lo hace ser así».

«Hace un rato, no me alejé de él porque le sentí el tufo», cerró Valentina en Mundos Opuestos.