¡Que te vaya bien…!: Zúmbale Primo se sumó para celebrar el cumpleaños de Santaferia en el Movistar Arena

¡Que te vaya super bien! Zúmbale Primo está presentándose ahora junto a Santaferia en el Movistar Arena con motivo de la celebración de sus 19 años de trayectoria.

En ese sentido, esta canción no podía faltar en el repertorio ¡un clásico de la música tropical!

Con esta increíble aparición te contamos que la fiesta de Santaferia en el Movistar Arena está cada vez más cerca de llegar a su fin, después de horas de transmisión y una gran cantidad de artistas invitados.

La banda de cumbia chilena tuvo un exitoso show en el escenario del Parque O’higgins, con artistas como:

Los Vásquez

Aldo «Macha» Asenjo

Roberto Márquez

Zúmbale Primo

Fuerza Maestra

Amar Azul

Jere Klein

¡Santaferia cierra su cumpleaños con broche de oro!

Pero aún queda fiesta, ahora mismo Aldo Macha Asenjo está en el Movistar Arena acompañando a Santaferia en este aniversario número 19. La gente está en llamas con esta fiesta de la música tropical que aún se transmite en directo por la 101.3

Recuerda seguir la transmisión del concierto a través de las plataformas de Radio Corazón. Donde te contaremos lo más importante de esta fiesta de la música.

Solo debes sintonizar la 101.3 FM, instalar la APP oficial de Radio Corazón , disponible para iOS y Android ¡que permite acceder a la programación de este evento! y estar atento a nuestro Instagram y Facebook, donde podrás ver el minuto a minuto.

