Amar Azul llegó hasta el Movistar Arena para ser parte del aniversario número 19 de Santaferia

¡Yo tomo vino y cerveza! Así es, otra de las grandes sorpresas de la noche trajo consigo a Amar Azul. El emblemático grupo de cumbia llego a celebrar el cumpleaños de Santaferia.

Sin duda, esta ha sido una gran jornada para los amantes de la música tropical, y por eso ¡No me quiero ir a dormir!

Amar Azul no estaba en el listado de invitados que conocía el público, fue una verdadera sorpresa para todos en el público, que corearon a todo pulmón los clásicos éxitos del grupo argentino.

Sigue la cobertura en vivo

Desde la cobertura en vivo que están realizando nuestros queridos locutores desde el Parque O’higgins, salieron algunas impresiones del publico, quienes declararon sentir asombro por la aparición del exitoso grupo.

Recordamos que tanto los asistentes al Movistar Arena y quienes están en sus casas están viviendo minuto a minuto la fiesta a través de Radio Corazón.

Sintoniza la 101.3

Si no pudiste ir al show en vivo ¡no te preocupes! desde Radio Corazón te contaremos lo más importante de esta fiesta de la música.

Solo debes sintonizar la 101.3 FM, instalar la APP oficial de Radio Corazón , disponible para iOS y Android ¡que permite acceder a la programación de este evento! y estar atento a nuestro Instagram y Facebook, donde podrás ver el minuto a minuto.

También recordamos que este show continúa con todo y más y al parecer ¡tiene para rato! ya que como vemos, siguen las sorpresas en el show de esta emblemática agrupación nacional de la cumbia casera.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Una de las sorpresas de la noche!: Jere Klein llegó a la celebración de los 19 años de Santaferia en el Movistar Arena

