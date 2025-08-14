Reconocido actor de Mega confesó que fue deportado de España por orinar en la calle: «No pude entrar a Europa por tres años…»

Recientemente, se reveló que un famoso actor de Mega sufrió una delicada situación en Europa. El intérprete fue invitado al pódcast «Lunes Completo», que es conducido por Alex Ortiz.

El sujeto en cuestión es Pipo Gormaz, participe de icónicas series como «Pituca sin Lucas» y «El jardín de Olivia», quien confesó que al comienzo de su carrera realizó teatro callejero en España.

Sin embargo, su estadía en el país extranjero no fue la mejor, ya que las autoridades lo deportaron luego de que viviera un año en tierras hispanas.

El actor desveló que viajó a España en su juventud, cuando tenía entre 20 y 21 años. En su instancia, vivió en un galpón que tomaron junto a otros artistas chilenos, convirtiéndolo en un centro cultural.

Pipo Gormaz comenzó diciendo que: ««Estuve de viaje por festivales de teatro, tratamos de viajar lo más posible, hasta que en un momento fuimos al sur de España, en Granada».

Siguiendo por esa línea, aseguró que sufrió cierta discriminación: «A los chilenos nos tenían mala. Primero, te escuchaban el acento y al tiro: ‘Ah, chileno no».

Asimismo, mencionó que en el extranjero conocen a los chilenos por ladrones y afirmó que recibió esas críticas.

Pipo Gormaz fue deportado de España

En ese sentido, habló de como lo deportaron mientras se encontraba viviendo en España: «Justo antes de irnos de Granada y volver a Barcelona, yo paré a mear en un arbolito, en un parque».

Luego de realizar esa acción, la policía local lo detuvo; como no tenía papeles, lo deportaron.

«No me dejaron entrar a la Comunidad Europea por 3 años. Después de que me deportaron, por echar la meá», indicó el actor de «Cuenta Conmigo».

Para cerrar, contó que su travesía continuó años después en Brasil, donde siguió haciendo teatro callejero.

