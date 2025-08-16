¡Con broche de oro!: Así se cerró la fiesta de cumpleaños de Santaferia en el Movistar Arena

¡Llego a su fin! Luego de más de 3 horas de transmisión a través de Radio Corazón, a esta hora termina el show de Santaferia en el Movistar Arena.

La emblemática banda de la cumbia casera, Santaferia, celebró sus 19 años con una noche inolvidable en el Movistar Arena este viernes 15 de agosto.

En el escenario del Parque O’higgins la banda dejó su inconfundible energía y coronando la celebración con un final espectacular que fue pura emoción.

Y como era de esperarse, no estaban solos: en el escenario los acompañaron destacados invitados como:

Los Vásquez

Roberto Márquez

Zúmbale Primo

Fuerza Maestra

Amar Azul

Jere Klein

Aldo «Macha» Asenjo

Aldo «Macha» Asenjo cerró la noche junto a Santaferia

Este último, fue el encargado de cerrar la noche junto a Santaferia, entonando los más clásicos de la musica chilena como «Loca» que fue coreado por el público asistente.

Así, la celebración tuvo de todo, puesto que Amar Azul también se hizo presente en los escenarios para celebrar junto a la banda de cumbia casera.

Una noche inolvidable para la música tropical

Por lo mismo, la celebración no solo fue musical, sino también emotiva y dinámica. La mezcla de éxitos clásicos como “El Gil de Tu Ex”, “Sácate Uno” o “Que te vaya bien” cantos que ya son himnos para su fanaticada, hicieron vibrar a todos los presentes en el Movistar.

