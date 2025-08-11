¡Revelación inédita! Sebastián Piñera habría apelado a espiritistas durante el estallido social: Latife Soto estuvo involucrada

Esta semana saldrá a la luz el libro «Piñera en jaque: el relato no contado de su segunda administración». El cual estará disponible en las librerías del país.

El libro, escrito por los periodistas Gloria Faúndez y Paula Catena, abarca diversos tópicos. Entre ellos, cómo el exmandatario lidió con el estallido social de 2019.

En el escrito, revelan las diversas maneras en que el ex presidente y el Gobierno trataron de detener la revuelta social.

Algo inédito, es que los periodistas revelaron que una de las maneras, fue la autorización de guías espirituales, quienes visitaron La Moneda en una medida extrema.

Espiritistas en La Moneda en pleno estallido social

Según el contenido del libro, Sebastián Piñera trataba de comprender el origen de la revuelta social.

«Uniformados, políticos, empresarios y hasta analistas fueron contactados para conocer sus lecturas«, es lo que escriben los periodistas.

Asimismo, según la recomendación de la asesora Magdalena Díaz y la exministra Karla Rubilar, habría autorizado la visita de consejeros espirituales, chamanes y «brujas» a la casa de gobierno. Todo esto en «estricta reserva».

En esa misma línea, nada más y nada menos que la destacada tarotista Latife Soto, acompañada del astrólogo e ingeniero Jovani Apablaza, habrían llegado al palacio. Este último se especializa en numerología, meditación y el I Ching, según consignó La Hora.

Para concluir, la investigación asegura que: «Díaz incluso consiguió el permiso de Piñera para distribuir velas de color azul en los rincones de La Moneda. Para hacer una «limpieza» en el edificio».

También puedes leer en Radio Corazón: La broma de Priscilla Vargas a Francesco Gazella en plena transmisión que lo hizo “sonrojarse”: «¿Cómo se te ocurre…?