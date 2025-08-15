  • EN VIVO

Auditor «patas negras» confesó en El Chacotero Sentimental que «salió trasquilado por una pandilla…»

Recuerda esta historia en que "Gatito cuarentón" quedó echo bolsa por una pandilla luego de ser patas negras.

15 Ago, 2025. 19:22 hrs

 

