  • EN VIVO

Joven auditor contó su vicio en El Chacotero Sentimental: «Me gasto todo mi sueldo en cariñosas»

Este auditor de 19 años le relató al Rumpy que se gasta 700 lucas al mes en cariñsoas y no pone nada para la casa.

14 Ago, 2025. 17:45 hrs

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS