¿Plagio?: La grave acusación de cantante venezolana en contra de Shakira y Bizarrap

El esperado y reciente tema entre Shakira y Bizarrap, ha causado bastante revuelo y diversas reacciones por los claros palos a su ex pareja Gerard Piqué. Sin embargo, y tras incendiar la red, ahora suma una nueva polémica por el parecido a una canción lanzada en julio de 2022.

Hablamos de «Solo tú», tema que interpreta Briella, el cual suma más de un millón de reproducciones en la plataforma de YouTube, que también fue viralizada a través de TikTok.

Fue la misma cantante venezolana quien puso sobre la mesa el supuesto plagio, quien escribió en su Twitter que estaba “en shock” por el parecido de su tema a la de Shakira.

Estoy en shock con la BZRP Session, no lo puedo creer lo parece que es a mi canción “Solo tú” 🥺 — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

Pero no quedó allí, puesto que también para sostener su tesis, compartió un registro comparando las dos canciones. Esto, para que los seguidores juzgaran.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy) Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

Luego de ello, Briella, posteó un video en sus redes sociales, donde comentó que no tiene intenciones de colgarse del éxito ni de lanzarse en contra del productor argentino ni de la artista colombiana. “Este video no lo hago con la intención de buscar problemas. Yo soy fan de toda la vida de Shakira, soy fan de todo el trabajo de Biza, y de verdad estoy en shock. No sé qué hacer”.

Hasta el momento, ninguno de los intérpretes de la Music Session #53 han salido al paso por la mencionada polémica, que no solo ha estado relacionada con Gerard Piqué y su actual pareja, sino que ahora suma un nuevo problema y de índole más serio. Recordemos que es la tercera canción que Shakira hace alusión a su ex marido, tras «Te Felicito» con Rauw Alejandro y «Monotonía» junto a Ozuna.

Aquí les dejamos las dos canciones para que juzgue usted mismo: