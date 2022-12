«Por imbécil estoy más asustada que la cresta»: El descuido de Paty Maldonado que la llevó a pasar por pabellón

Paty Maldonado soltó un inesperado comentario respecto a su salud el pasado lunes. Fue durante la transmisión de Las Indomables cuando sorprendió a sus seguidores y a Catalina Pulido.

Durante el pasado lunes, se emitió un nuevo capitulo del programa de YouTube de Patricia Maldonado y Catalina Pulido, «Las Indomables». Aquí, en el transcurso de la conversación, luego de hablar acerca de actualidad en su particular modo de comentar las cosas. En un momento se llegó al punto de hablar sobre el estado de salud de la panelista de «Tal Cual», pues fue ella quien admitió no seria el mejor en estos momentos.

La Maldo, anunció a sus seguidores que debería someterse a una intervención que la llevara a pasar por pabellón. Esto por ciertas complicaciones de salud, que ella misma admitió se agravaron debido a su irresponsabilidad y descuido desde un principio, cuando supo que algo le afectaba. «Perdónenme que hable un poquito así rara, pero mañana me hacen una intervención un poquito delicada. Voy a quedar un poco media complicada», comenzó explicando.

El problema de salud de Paty Maldonado

La cantante, puntualizó a sus seguidores y a Pulido que no se trataba de na muy grave pero que se complicó por sus descuidos: «Nada grave, es una cuestión con una muela con la que me dejé estar y quedó la caga…«, señaló el ex rostro de Mega.

Ella continuó haciendo un mea culpa señalando que: “Me voy a hacer esta operación y les voy a decir algo: me pasó por dejada. Se me quebró un tratamiento que yo tenía y dije ‘ya, mañana voy’ y me dejé estar tres meses”

Finalmente continúo explicando cual fue la razón de su complicación: “¿Y qué pasó? Que la raíz le está haciendo daño al hueso y por lo tanto mañana me tienen que intervenir. Por imbécil estoy más asustada que la cresta”.