30 piernas humanas llevan más de un año retenidas en el aeropuerto: ¿Qué se sabe del misterioso caso?

Un insólito caso mantiene sorprendidas a las autoridades. Dos cargamentos con extremidades humanas llegaron desde Estados Unidos en 2024 y siguen guardados en Aduanas porque la ley chilena no permite su importación

En septiembre del año pasado arribaron al país 30 piernas humanas destinadas al Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA. Que las usaría para capacitar a médicos.

Aduanas retuvo de inmediato el material y, hasta hoy, permanece en una bodega en Pudahuel, según información de El Mercurio.

La Subsecretaría de Salud Pública aclaró que en Chile está prohibido comercializar cuerpos o partes humanas. Solo se usan en casos muy específicos, como cuando la persona lo dejó por escrito, la familia lo autorizó o se trata de cuerpos no reclamados en hospitales o en el Servicio Médico Legal.

La importación, como la que intentó la empresa, no está contemplada en la normativa.

30 piernas humanas se encuentran retenidas hace un año

Desde el centro médico aseguran que en Chile no hay suficiente material cadavérico para la enseñanza y que esta situación complica la formación de cirujanos. Por eso recurrieron a la justicia, alegando que se está limitando su derecho a trabajar.

Sin embargo, la Subsecretaría de Salud Pública rechazó nuevamente el ingreso del cargamento y señaló que el material biológico solo puede ser donado «de manera tal que no permite ninguna clase de gestión comercial».

«Ninguna de las regulaciones existentes permite expresamente la importación de partes de cadáveres provenientes desde el extranjero y que tengan por destino ser utilizadas para la docencia», cerraron.

Mientras tanto, las 30 piernas humanas siguen esperando en el aeropuerto, un año después de su llegada.

También puedes leer en Radio Corazón: La preocupante advertencia de Latife Soto de cara a las próximas elecciones: «Candidatos deben cuidarse» y «tiroteos»