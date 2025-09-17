Exparticipante de Gran Hermano sufrió accidente y se encuentra hospitalizado grave: Le tuvieron que extirpar el bazo

En la jornada de este miércoles, se dio a conocer que un popular participante de Gran Hermano se encuentra internado y en terapia intensiva.

El joven sufrió un accidente de tránsito mientras se movía en su moto. Esto el viernes pasado.

El hombre en cuestión es Thiago Medina, uno de los destacados competidores de la edición argentina del reality.

Thiago, de 22 años, sufrió múltiples fracturas y politraumatismos. Debido a esto, tuvo que ser internado, donde se le realizó una intervención quirúrgica de urgencia en un centro hospitalario de Buenos Aires. Según consignó ADN, en el procedimiento le extirparon su bazo.

Según el medio consignado, el que tuviera casco al momento del accidente fue clave para que no perdiera la vida.

Actualización de Thiago Medina tras accidente

Daniela Celis, pareja de Thiago y madre de sus dos hijas Aimé y Laia entregó una actualización de su estado.

«Thiago tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían», comenzó diciendo.

Además, agregó que «Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado. Mantenemos el pedido de oraciones».

La mujer agradeció las palabras de apoyo hacia Thiago: «Toda la luz que envían está llegando».

La impactante declaración de hombre que socorrió a Thiago Medina

En el programa argentino SQP, el hombre que ayudó al hombre tras el grave accidente entregó detalles de cuáles fueron sus palabras.

En ese contexto, impactó al revelar que, malherido y en el suelo, le dijo una emotiva frase referente a sus hijas.

«No podía respirar. Tenía el pulmón perforado por las costillas y automáticamente dice ‘no me quiero morir, tengo dos hijas’», contó el testigo en su relato.

También puedes leer en Radio Corazón: Anita Alvarado colaboró con artista urbano en sesión fotográfica erótica y dejó la patá: «Yo puse la…»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thiago Medina (@thi4go_km)