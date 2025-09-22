Eduardo Fuentes sorprendió a todos con un nuevo rol en el «Buenos Días a Todos» El animador del matinal de TVN no pasó desapercibido esta mañana y recordó sus inicios en televisión como Meteorólogo. 22 Sep, 2025. 10:46 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditora dejó loco al Rumpy al contarle que su marido tenía amante y terminaron en poliamor: «Dormimos los tres en la misma cama» Lluvia en Santiago: Meteorólogo Gonzalo Espinosa reveló su pronóstico del clima la próxima semana Auditor confundido confesó en El Chacotero Sentimental la infidelidad a su esposa de hace 20 años: «Todo este tiempo no hubo acción» Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega reveló cuándo pararán las lluvias en la capital Luto en la TV por muerte de querido miembro de Mega: "Se ha ido un compañero joven, sensible y profundamente querido" Contenido patrocinado