  • EN VIVO

Eduardo Fuentes sorprendió a todos con un nuevo rol en el «Buenos Días a Todos»

El animador del matinal de TVN no pasó desapercibido esta mañana y recordó sus inicios en televisión como Meteorólogo.

22 Sep, 2025. 10:46 hrs

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS