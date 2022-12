«Es horrendo»: Paty Maldonado destrozó rostro de Cecilia Bolocco

De conocimiento público es que Paty Maldonado a la hora de hacer un comentario no se guarda nada sin importar a quien sea dirigido, tanto en redes sociales como en distintos programas digitales o de televisión. Y esta semana nos sorprende con otra de sus intervenciones.

Es en el programa Tal Cual, donde ella aparece como panelista y mientras analizaban cirugías que se habían hecho algunos famosos, le dio con todo a la ex Miss Universo. A quien señaló que no estaría usando los productos de mejor calidad, por lo cual no estaría teniendo los mejores resultados.

Pese a que en primera instancia comentarían solo rostros internacionales, después que Raquel Argandoña lo aclarara con el fin de no arriesgarse a demandas por parte de aluna figura de nuestro país por sentirse vulnerados con sus opiniones, en donde también hizo parte del elenco José Miguel Viñuela. Regla que la indomable ignoró y procedió a arremeter en contra de Bolocco.

“Para qué te haces hue…”

“Las cosas que se ha hecho la Bolocco…menos mal que no se ha hecho nada -como aseguró ella-, porque si se hiciera algo quedaría peor. Porque, realmente, el botox que se está poniendo es horrendo. Es plastificado. Es una cara plastificada”, lanzó en duros términos mientras conversaba con la otra parte del panel de TV+.

Mientras Argandoña intentaba cambiar de tema para evitar cualquier tipo de problema con la ex Miss Universo. Pero esto no terminó ahí y Paty Maldonado agregó, “Si tu tenís plata, para qué te cagai con un cirujano. Para qué te haces hueas por 300 pesos. Paga bien, métete a la mejor clínica…no podís economizar en tu cara”. Siguiendo con los cambios que en su opinión, le harían bien a la apuntada.“Yo le haría un corte a la Bolocco, moderno, precioso, para que cambie de aspecto. Le sacaría ese pelo que tiene”, concluyó.

Tras esta situación Raquel Argandoña señaló que harían una edición con un antes y un después de como quedaron las chilenas, siendo ellas las primeras en mostrarse.