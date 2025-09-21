Auditora dejó loco al Rumpy al contarle que su marido tenía amante y terminaron en poliamor: «Dormimos los tres en la misma cama» La auditora llamó al Rumpy para confesarle en El Chacotero Sentimental que su marido tenía una amante, pero a ella le terminó gustando y ya llevan más de un año como trío. 21 Sep, 2025. 20:13 hrs Por Sebastián Contreras También podrías ver en tu Radio Corazón: «Pensamos que sería para siempre y hoy te veo partir»: Roon Antonio se sinceró tras muerte de su expareja VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en Santiago: Meteorólogo Gonzalo Espinosa reveló su pronóstico del clima la próxima semana Auditor confundido confesó en El Chacotero Sentimental la infidelidad a su esposa de hace 20 años: «Todo este tiempo no hubo acción» Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega reveló cuándo pararán las lluvias en la capital Regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: Yael Szewkis anunció en TVN cuándo caería agua en Santiago Pedro Campos apoyó a Claudia Di Girólamo tras declaraciones contra Cristián Campos Contenido patrocinado