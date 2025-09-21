  • EN VIVO

Auditora dejó loco al Rumpy al contarle que su marido tenía amante y terminaron en poliamor: «Dormimos los tres en la misma cama»

La auditora llamó al Rumpy para confesarle en El Chacotero Sentimental que su marido tenía una amante, pero a ella le terminó gustando y ya llevan más de un año como trío.

21 Sep, 2025. 20:13 hrs

 

