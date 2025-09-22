Participante de Mundos Opuestos regresa a las redes sociales y le llueven las críticas: «Se desaparecen los comentarios por arte de magia…»

En la jornada de este martes, la influencer Disley Ramos regresó a la creación de contenido a través de sus redes sociales tras su paso por Mundos Opuestos.

Fue mediante su Instagram donde subió uno de sus clásicos reel, relatando anécdotas divertidas. En este caso, relacionado con las Fiestas Patrias y las fondas que se realizan en los trabajos.

“Ay, extrañaba tanto eso. ¿Cómo estuvo la fonda de la empresa? ¿Cuántos ansiosos por el 18 miercale? Les deseo una linda semana y que se cuiden mucho”, escribió en la descripción de su posteo.

Las reacciones al reciente post de Disley Ramos

La publicación movió a los usuarios, que no demoraron en dejar diversos comentarios. Uno de ellos, y que llamó bastante la atención, fue el de Luis Jiménez.

El ex astro de la selección nacional le comentó los clásicos emojis con carita de corazón y risas. Disley le respondió algo similar y las especulaciones volvieron a surgir.

Pero ojito, ya que luego de su participación en el reality de Canal 13 no todo ha sido positivo, y es que debido a la exposición de la televisión, también recibió comentarios que la criticaban duramente.

«Botón de se te acabaron los 5 minutos de fama», «Se desaparecen los comentarios!! Magia?», «Me pasa algo, ya no te veo chistosa» y «El reality ensució tu imagen, ya nadie te quiere», fueron algunos de los comentarios que dejaron en su reel.

Sin embargo, varios de sus fieles seguidores apoyaron su regreso a las redes: «Has vueltooo», «Que bueno volver a verte haciendo lo que mejor te sale» y «extrañé tus videos».

