¿Lluvia en Santiago con llegada de la primavera?: Allison Göhler reveló posibles precipitaciones para este día en la Región Metropolitana

¡Es hoy, es hoy! Este lunes inicia la primavera. Aun así, continúan las dudas respecto a posibles precipitaciones en la Región Metropolitana.

En ese contexto, durante esta mañana, Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión despejó la dudas y entregó su informe climático para los próximos días.

Regresan las precipitaciones a Santiago: Este fue el pronóstico de Allison Göhler

La experta en tiempo de CHV adelantó que se viene una semana primaveral en Santiago. Pero podría haber cambios entre el jueves 25 y 26 de septiembre.

En la jornada del jueves podrían bajar las temperaturas. Por otro lado, el viernes «existe la posibilidad de chubascos», según la meteoróloga.

Siguiendo por esa línea, hoy, la temperatura tendrá una máxima de 22 grados en Santiago.

Asimismo, también adelantó que este martes 23 de septiembre, la máxima sería de 25 grados, mientras que la mínima de 7 grados.

Ya para la jornada del miércoles, la temperatura seguiría incrementando: Máxima de 28 grados y mínima de 8 grados en la capital.

Según la mujer del tiempo de Chilevisión, esta es una semana «de cambios, una semana de transición, estamos en septiembre y lo rico es que hoy día le damos la bienvenida a la primavera, así que ánimo, señores, que ya se vienen las temperaturas más cálidas».

