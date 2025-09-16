Tras millonario Tesla que le regaló Paula Pavic: Este fue el regalo de Marcelo Ríos a su hija luego de cumplir 16 años

La hija de Marcelo Ríos y Paula Pavic está teniendo una tremenda celebración de cumpleaños.

La adolescente de 16 años recibió un auto Tesla, modelo que Pavic le regaló sin ayuda del ex número uno del mundo.

Esto lo reveló a través de sus historias, detallando que se trata de un modelo usado, del año 2023, y que compró luego de ahorrar dinero.

“Me ha ido súper bien en los negocios y tenía una plata que estaba juntando con todo lo que estoy haciendo. Cuando pregunté el total, fue increíblemente mágico: era justo la plata que tenía en ese momento US $30.000 (casi $30 millones). Lo pude pagar cash”, le contó a LUN.

Este fue el regalo de Marcelo Ríos a su hija

Luego de que Paula Pavic posteara su millonario regalo, Marcelo Ríos también utilizó sus redes sociales para subir su obsequio.

A través de Instagram, subió el registro de una tierna perrita.

«Auto nuevo y perrita nueva, te quiero mucho ISIDORA», fue lo que escribió adjuntando un registro de la mascota.

En las siguientes imágenes, se puede ver a la cachorra caminando por la casa, video que enterneció las redes de Marcelo Ríos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcelo Rios (@marceloriosoficial)

Paula Pavic le regaló un auto Tesla a su hija

Hace algunos días, Pavic explicó que tenían en mente comprarle un auto a su hija.

“Le pregunté si se lo iba a comprar él y me dijo que no se lo podía comprar en este minuto, que su idea era esperar a vender la casa (ubicada en Sarasota)», señaló.

“Cuando le dije a Marcelo, ‘no te preocupes, yo se lo compro’, en ese preciso momento me dio una sensación de orgullo gigante. Vi que al final todo lo que visualicé hace cuatro años, donde nadie más lo veía, ni Marcelo, daba resultado”, concluyó.

También puedes leer en Radio Corazón: La ranchera urbana se toma Radio Corazón: Toly Fu y Pablito Pesadilla presentan «El Almacén #8»