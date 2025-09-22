Se hizo famosa bailando en un programa juvenil y ahora regresa a la TV como confirmada del nuevo reality de Mega

¡Siguen los confirmados para el nuevo reality de Mega! Los programas de telerrealidad han vuelto con todo, y recientemente se confirmó a una nueva participante.

Se trata de Paloma Fiuza, quien se hizo conocida en nuestro país tras su paso por Mekano, donde bailó y sacó suspiros a más de un televidente en los años 2000.

La brasileña, popularmente conocida como «Pops» llegó a Mekano debido a su participación en Porto Seguro, popular banda de Axé que la rompió en nuestro país.

«Pops» se une al internado, el nuevo reality de Mega

Paloma Fiuza será parte de los 17 famosos que buscaran quedarse con el desafío. Este mezcla actividades físicas y culinarias, todo dentro de una academia.

«Sé muy bien cómo son las personalidades. Hay personas que sacan lo mejor y peor de ti. Sé qué hay controlar, pero yo creo que en la casa nadie puede ocultar su personalidad y el carácter que tiene», mencionó respecto a su futura participación.

Con relación a estar dentro de un encierro, no tiene grandes complicaciones: «Me siento preparadísima. Estoy llevando una vida más tranquila, además de que me gusta compartir, así que estoy preparada para estar encerrada con compañeros».

«La gente tiene memoria de cómo era yo hace muchos años en Mekano. Ahora vengo más madura, con un poco más de carácter a diferencia de la Pops de 18 años. Creo que mi dulzura también estará, porque a mí me gusta tratar a la gente bien, y me encanta que la gente se sienta bien cuando hablen conmigo», continuó.

Para cerrar, la brasileña llega renovada y soltera, por lo que no se limita a encontrar el amor dentro del encierro, según consignó Mega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mega (@mega.tv)

También puedes leer en Radio Corazón: José Antonio Neme explota en vivo y protagoniza tensa discusión con entrevistada: «háganse cargo de la vida que tienen»