Auditora reveló en El Chacotero Sentimental su secreto familiar: «Con mi primo nos enciende el alma…»

Alejandra le confesó al Rumpy que tiene una relación con un familiar. Sin embargo, han sido años de un secreto donde ha experimentado lo mejor de su vida.

22 Sep, 2025. 17:54 hrs

