José Antonio Neme explota en vivo y protagoniza tensa discusión con entrevistada: «háganse cargo de la vida que tienen»

Recientemente, Jose Antonio Neme volvió a protagonizar una comentada situación, esto en plena transmisión del Mucho Gusto.

La acción sucedió cuando el comunicador conversó con una mujer, quien se tomó un terreno propiedad de la familia del difunto empresario Alejandro Correa.

En ese contexto, la mujer en pantalla comenzó diciendo que «Yo no tengo papeles, me tomé este terreno, pero nosotros construimos a vista y paciencia de los dueños».

Luego, José Antonio Neme agregó que: «Yo le pregunto directamente… acá el dueño murió asesinado, hay un crimen vinculado, entonces yo le preguntó si no le pasa nada».

Rápidamente, la mujer en cuestión respondió. «Acá hay un asesinato, pero nosotros no tenemos nada que ver en la muerte de don Alejandro. Si él estuviera vivo, nosotros ya habríamos hablado con él, porque con él sí se podía hablar», señaló.

Tras la respuesta, Neme lanzó un comentario que hizo perder la paciencia a la mujer: «Tanto se podía hablar que lo mataron po’, hija».

José Antonio Neme y tenso momento en vivo a través de Mega

La entrevistada respondió bastante enojada luego del comentario del rostro de Mega. «Yo no soy tu hija. Primero, no soy tu hija, respétame que soy una señora. Mi nombre es Yasmín, no soy tu hija», le comentó.

Siguiendo por esa línea, el periodista le aclaró las cosas: «Señora, no le estoy faltando el respeto. Lo que yo veo es que usted es una señora que está ocupando una propiedad que no le corresponde, así que tome sus cosas, salga de ahí y acate la ley como cualquier otro chileno»

Tras la respuesta, la mujer no dudo en sacarse el audífono e irse del lugar. Por su lado, Neme reaccionó enojado: «No me interesa más hablar con ella, aquí un cúmulo de pobladores que lo único que hacen es manipular el lenguaje para hacernos creer que tienen derechos que no tienen».

«Basta de buenismo, háganse cargo de la vida que tienen. A mí me tienen hasta acá de estos móviles de tomas», continuó.

«Me parece que es una mujer inhumana, así que yo tampoco quiero hablar con ella», cerró José Antonio Neme en Mega.