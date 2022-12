¿Palito?: Marité Matus comparte mensaje sobre el pago de pensión alimenticia

Más de 724 mil seguidores tiene Marité Matus en su cuenta de Instagram, donde siempre está publicando todo tipo de contenido, ya sea de sus vacaciones, su familia e incluso de su estable romance con Camilo Huerta, que la llena de felicitaciones.

Pero de vez en cuando, la influencer se da el tiempo de escribir sentidas reflexiones o mensajes en las que habla de diferentes temas. Así ocurrió en las últimas horas, pero esta vez desató las especulaciones por parte de su público, pensando que se trataría de una indirecta.

De acuerdo a lo consignado por FMDOS, Marité Matus compartió en sus historias una publicación sobre los hombres que no pagan la pensión alimenticia, criticando esta situación y demostrando que son muchas las madres que pasan por esto.

«La pensión de alimentos es una obligación que impone la ley y que incluye los gastos en educación, salud, ocio, vivienda, vestuario, transporte, gastos básicos, etc.» comienza el texto escrito por una abogada especialista en el tema.

Siguiendo por esta línea, la publicación de Marité Matus sigue: «A pesar de ser una obligación legal y moral, solo un 16% de los padres está al día con los pagos de la pensión de alimentos».

«No pagan porque te quieren castigar, no pagan porque te quisiste separar. No pagan porque tienes una nueva pareja, no pagan porque son machistas», termina el posteo en sus stories.

Eso si, se debe mencionar que, hasta el momento, la empresaria no ha denunciado en ningún momento a su exesposo por temas de pensión, ni tampoco se ha referido directamente al tema. Por lo que todo queda en el ámbito de la especulación.

La supuesta pensión de Marité Matus

Hace unos meses, Sergio Rojas habló en su programa online de lo que sería la relación actual entre Marité Matus y Arturo Vidal, asegurando que el círculo cercano del King no le tendría el mayor cariño.

Pero esto no es todo, ya que también contó la cifra que recibiría por la pensión alimenticia de sus tres hijos. «¿Ustedes saben cuánta plata le pasaría Arturo Vidal a Marité Matus? ¿Estás listo? 50 millones de pesos mensuales».