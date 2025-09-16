Tragedia en Licán Ray: dos hermanos de 13 y 15 años mueren al poner bandera y recibir descarga eléctrica

Una tragedia golpeó a una familia de Villarrica este lunes. Dos hermanos de 13 y 15 años murieron tras recibir una descarga eléctrica mientras levantaban un mástil para instalar la bandera chilena en su casa por las Fiestas Patrias.

El accidente ocurrió en el sector de Challupen, cuando el poste metálico que manipulaban tocó los cables del tendido eléctrico. En ese momento, ambos menores y su madre sufrieron la descarga.

Los hermanos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial. El menor de 13 años llegó sin vida, mientras que su hermano mayor fue derivado al Hospital de Villarrica con signos vitales, pero falleció minutos después.

La madre de los niños continúa internada en estado grave en el mismo hospital.

Hasta el lugar llegó personal de la Brigada de Homicidios y un especialista electromecánico de la PDI, quienes quedaron a cargo de las pericias para esclarecer lo ocurrido.

El sensible relato del padre tras muerte de sus hijos

Marcelo Sobarzo, padre de los adolescentes, conversó con t13. Visiblemente afectado señaló que: «No pensé que era tan grave, no sé por qué pasan estas cosas. Bueno, Dios es el que tiene la última palabra en esto, estoy devastado, shockeado, no hallo qué hacer».

