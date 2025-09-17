  • EN VIVO

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental la falla que se mandó: «Dejé embarazada a mi suegra»

El título lo dice todo. Si no es con una será con la otra, pero nadie pensó que sería con la madre de su pareja. Escucha acá este clásico.

17 Sep, 2025. 16:41 hrs

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Se lucieron! Así fue el pie de cueca que protagonizaron José Luis Reppening y Priscilla Vargas en Canal 13

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS