Joven decidió trabajar en app móvil durante estas Fiestas Patrias y estos son los montos que ganó por día: Sorprendió a todos

Fiestas Patrias son sinónimo de baile, fiesta y excesos. Sin embargo, no todos se lo toman así y hay muchos que se prefieren guardar y ganar sus luquitas en medio de fechas con tanta algarabía como lo es la semana del «18».

Uno de ellos es Nicolás Sáez, joven influencer quien este año decidió trabajar como chofer durante la celebración, registrando todo el proceso y detallando los montos que ganó.

«Cuántas lucas nos hacemos esta semana del 18» comenzó diciendo para luego viralizar sus días como chofer, y detallar el monto ganado.

El primer día no realizó muchos viajes: «Empezamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. Obviamente, yo paro en la hora de almuerzo para descansar», detalló.

La primera fecha sacó $58mil pesos. «Nada mal considerando que es el inicio de semana», señaló.

El día dos hizo más viajes, por lo que la cifra incrementó. “Mucho mejor que el día de ayer”, aclarando que logró reunir $77.894.

Luego, en pleno 17 de septiembre, la cifra subió notablemente. Es importante destacar que ese día en específico comenzaron las clásicas fondas.

«Después de comer empanada y ver un micro incendiándose, al final del día completé 39 viajes y obtuve la increíble suma de $134.881″, aclaró.

Al otro día, el jueves 18, fue algo parecido, con mucho movimiento. Estuvo movida la cosa. Después de 37 viajes en total, llegamos a la increíble cifra de $154.625″.

Para cerrar, aclaró que el día 19 bajó el flujo considerablemente.

Guía para pasar «la caña» tras Fiestas Patrias

Y se nos fue el «18», por lo mismo, si aún sigues con la resaca que dejan estas fiestas, te traemos los consejos del un experto para que enfrentes estos días.

El doctor Sebastián Ugarte habló con T13 y entregó claves esenciales para pasar la resaca.

“beber agua al acostarse para disminuir los efectos de la resaca tiene parte de realidad y parte de mito», comenzó diciendo.

“¿Cuál es la parte de mito? Qué estudios científicos en estudiantes universitarios que bebían agua de este modo, no consiguieron demostrar reducciones importantes de los síntomas de resaca medidos científicamente. Sin embargo, cuál es la parte de verdad, efectivamente el alcohol aumenta la diuresis y la deshidratación. A pesar de que bebemos líquido, perdemos más líquido, y por eso el hidratarnos evita la deshidratación producto del alcohol“, continuó.

Respecto a las bebidas isotónicas, aseguró que «puede ayudar a combatir la deshidratación después de la ingesta de alcohol y en ese sentido son más efectivas que simplemente tomar agua, porque el agua carece de electrolitos. Ayuda, pero no elimina por completo los efectos de la resaca después de la ingesta de alcohol”.