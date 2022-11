Paola Troncoso se confiesa sobre su compleja enfermedad: «Todo es dolor»

La noche de este lunes se estrena un nuevo capítulo de ‘Juego textual’, en el cual, las panelistas del espacio tendrán una conversación al límite con la actriz y comediante Paola Troncoso. En la ocasión, la protagonista de la serie ‘Paola y Miguelito’ hablará sobre la fibromialgia que padece desde hace 18 años y que ha marcado su vida.

“El dolor es punzante, sientes que la articulación no te va a dar. Cuando estoy con crisis me duele todo el cuerpo. Es terrible porque no te puedes levantar, es como si tu cuerpo estuviera con cemento y tratas de mover un dedo y todo es dolor”, revelará sobre su condición, agregando que incluso ha tenido pensamientos suicidas.

“En un momento hubo días en que me dieron ganas de pegarme un tiro. No lo hice porque tengo hijos y los amo con mi vida. Si hubiera estado sola, probablemente lo habría hecho”, confesará, añadiendo que incluso sufrió crisis durante la emisión en vivo de ‘Morandé con compañía’.

“Un día me pasó que fue tanta mi autoexigencia que estando en el programa en vivo me dio una crisis con convulsiones, me tuvieron que sacar y mis compañeros salvaron la situación”, dará a conocer Paola Troncoso.

¿Cómo lo hizo Paola Troncoso para convivir con su enfermedad?

Según contará, aprendió a manejar sus crisis recurriendo a las regresiones, las que además la ayudaron a iniciar un camino de autoconocimiento de traumas pasados. “Me vi suicidándome, me ahogué en un lago en esa vida anterior. Por eso hasta hace un par de años nunca me pude meter a una piscina. Le tengo terror al agua, que me salpiquen, no me puedo lavar la cara como todos”, desclasificará la figura de Mega.

Además, se referirá a su relación con Hans Malpartida, ‘Miguelito’, su hijo televisivo. “Tenemos una relación afuera igual que en el estudio. Yo amo a Miguelito con todo mi corazón, y estoy tan orgullosa de lo que ha crecido como actor, porque él viene del circo. No es mi compañero de trabajo, es mi hijo”, dirá sobre su compañero.