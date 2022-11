«Mi amor platónico»: Laura Prieto saca suspiros con fotito en bikini

Con más de 969 mil seguidores cuenta Laura Prieto en Instagram, donde siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su día a día, además de mostrar sus emprendimientos y los próximos proyectos en televisión en los que está trabajando.

Aunque de vez en cuando, la chiquilla saca suspiros entre sus seguidores al subir picaronas postales que dejan la grande entre su público. Tal como ocurrió recientemente, luego de que publicara un registro en el que se luce posando con un colorido bikini.

Resulta que por estos días, Laura Prieto anda de viaje por su natal Uruguay, así que compartió una fotito, disfrutando de los días de calor que comienzan a sentirse por allá. «Holu holu! Inaugurando la temporada de verano en Uruguay» escribió, además de etiquetar a la aerolínea que la llevó.

Poco tiempo después de publicar la postal, la ex ‘Calle 7’ recibió más de 34 mil me gusta y decenas de comentarios de su público, quienes no dudaron en llenarla de piropos por lo guapa que luce, junto con asegurarle que está mejor que nunca.

«Estás muy regia te lo digo con respeto»; «Estupenda»; «cada vez eres mi amor platónico»; «En tu mejor momento Lauri! Como el vino»; «Muy hermosa»; «cada día me enamoro más de ti»; «Bendito el verano»; «Diosa»; «Me voy pa Uruguay» y «Lo mejor del mundo… Y más allá» es parte de lo que le escribieron.

Laura Prieto se refiere al fin de ‘Me Late’

Hace unas semanas se dio a conocer el abrupto final de ‘Me Late’, espacio al que Laura Prieto había llegado como panelista hace solo un tiempo. Es en este contexto que la chiquilla dio una entrevista donde se refirió al término.

«Estamos completamente en shock, estoy muy triste. Me acoplé a este equipo hace dos meses, un equipo chico, muy humano», comenzó señalando la ex chica Calle 7.

Siguiendo por esta línea, Laura Prieto agregó que «se me parte el alma por mis compañeros. Por Daniel, que le tengo una gran admiración por como sacó la marca Me Late adelante».