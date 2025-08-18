Ciudadano finlandés quedó sorprendido con un popular dispositivo usado en Chile: «Nunca lo ví en mi vida…»

Hace un tiempo, Sebastian Hedberg, ciudadano finlandés, ha ganado popularidad en redes sociales tras filmar sus anécdotas durante su estadía en Chile.

El invierno en Chile lo hizo descubrir un tradicional artefacto, que es muy popular en los hogares a lo largo del país.

Fue mientras se quedaba en la habitación que arrienda que se percató del calientacamas.

Tiktoker finlandés y su reacción al conocer el calientacamas

«Cómo ustedes, los chilenos saben, hace mucho frío ahora en Chile, y lo curioso es que rara vez las casas chilenas tienen calefacción», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Así que estoy aquí relajándome en mi habitación y congelándome. Y tú sabes, aunque como cinco mantas, le estaba pidiendo a mi casera ‘¿cómo puedo calentarme aquí?».

“Ella era como ‘Seba querido, ¿no has visto el pequeño aparato que tienes al lado de tu cama?’, y yo estaba como ‘¿qué quieres decir? ¿Cuál dispositivo?’«, continuó.

En ese contexto, el tiktoker explica cómo conoció el reconocido artefacto utilizado para capear las frías noches de invierno. «Así que esto, damas y caballeros, es un colchón calefactible que calienta la cama. No sé si soy tonto, pero nunca he visto eso en mi vida», prosiguió.

«Tienes un pequeño interruptor, nivel 1, nivel 2, apagado, y anoche, yo estaba como ‘estamos listos, vamos a probarlo’, y lo puse el nivel 2, y no bromeo, me desperté en medio de la noche. Me sentí como si me hubiera orinado y defecado en la cama”, explicó su funcionamiento.

“Este chico malo se convirtió en la cosa más cálida del mundo. Así que no sé si solo soy retrasado, pero esta fue la primera vez que vi algo así”, concluyó, en modo humorístico el tiktoker.

También puedes leer en Radio Corazón: Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: Jaime Leyton reveló el horario de las precipitaciones en Santiago