Miguelito responde a funa en redes sociales: «La foto tiene un precio»

En las últimas horas, comenzaron a aparecer una serie de acusaciones en contra de Miguelito, esto luego de que varios usuarios en Instagram, comenzaran a revelar feas actitudes que habría tenido el humorista fuera de pantalla con sus fanáticos.

Todo comenzó, luego de que en una publicación de Paola Troncoso, escribieran comentarios funándolo. «Hola Paola, disculpe que le diga algo, pero la otra vez que vimos a Miguelito en Papudo, él fue muy déspota» es el primer comentario que desató las críticas en su contra.

Siguiendo por esta línea, la misma usuaria afirmó que Miguelito «nos cobraba 10.000 pesos por sacarse una foto. Qué pena que él sea así, y nosotros que lo queríamos tanto. Se nos cayó del pedestal».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que otro usuario siguió con la polémica, señalando que «Mis hijos igual lo conocieron cuando estaba en un circo y es así, es déspota, nos cobró por una foto y muy mal genio».

Miguelito responde a las funas

Es en este contexto que, Zona de Estrellas, decidió comunicarse con Miguelito, quienes le consultaron sobre lo ocurrido. «Siempre he cobrado, la foto tiene un precio. Esto lo hago desde el año 2010, siempre después de la función hay una sesión de fotos conmigo».

Junto con esto, el comediante mencionó que «en la calle jamás he cobrado por saludo, por foto, por nada. En el circo sí», agregando: «Yo no soy déspota, las personas saben que me doy un par de segundos para conversar con los niños, con las familias».

Además, el miembro de ‘Paola y Miguelito’ continuó: «Me da lata porque yo no soy así. Soy una de las pocas personas que hace saludos para las alianzas. En el circo no les cobro a las personas con discapacidad, no me gusta decir estas cosas, pero ya que me están obligando a decir las cosas buenas que hago… que quede claro».