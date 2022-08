Yamna Lobos enternece con video de su retoña y su esposo: «Me da fuerza»

Hace unos días, Yamna Lobos estuvo en medio de la noticia, luego de que se diera a conocer que había sido contratada para el directorio de la Corporación de Deportes de Temuco. Situación que desató varias críticas, incluso de algunos concejales de la comuna.

Aunque en su momento, la bailarina respondió a los comentarios, ahora está dejando de lado esa pequeña polémica y compartiendo registros a través de Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores, a los que encanta con sus publicaciones.

Tal es como ocurrió la tarde de este miércoles, luego de que Yamna Lobos subiera un adorable video de su esposo, en el que aparece con su retoña disfrutando de un tierno momento familiar mientras comen chocolate.

«Mis 2 amores 😍… lo que me impulsa y me da fuerza! Cariños a tod@s!», escribió Yamna Lobos para acompañar el bello registro, que en poco tiempo consiguió cerca de 1.500 me gusta y decenas de mensajes de su público.

Algunos de los comentarios que le dejaron dicen: «Heemosaaa bebé»; «Es igual a su papá»; «Como dos gotas de agua»; «Lo mejor amor de familia»; «La niña es el vivo retrato de su Padre»; «Cosita Hermoza cómo ha crecido»; «Que manera de parecerse a su papá» y «Son un clon».

Yamna Lobos y su nuevo trabajo

Como te lo habíamos mencionado, Yamna Lobos comenzó a trabajar en la Corporación de Deportes de Temuco. Es en este contexto que conversó con El Austral, donde se refirió a las críticas y explicó sobre lo que trata su trabajo.

«Cuando me plantearon esta posibilidad yo lo comenté y de alguna manera lo esperaba. Siempre he tenido que lidiar con los prejuicios porque estuve en un programa muy conocido. Eso es parte de mi vida y jamás lo podré quitar. Pero todos tenemos oportunidades de hacer otras cosas y esto no es lo único que he hecho» señaló.

Junto con esto, Yamna Lobos agregó: «También tengo dos diplomados, uno en nutrición deportiva y otro en sistemas de entrenamiento, así que estoy apta para entrenar a un deportista de elite si tuviera la oportunidad. El asunto es que cuando me hicieron esta propuesta sabía que esto podía pasar. Yo siempre parto de la premisa que no me conocen en realidad».

«Sin duda debe haber muchos profesionales aptos en la comuna y quizás podría haberme hecho el mismo cuestionamiento, pero esa pregunta se la tiene que hacer a las personas que me eligieron como la gerenta de la corporación» cerró.