Auditora echó al agua a su colágeno en El Chacotero Sentimental: «Me pidió que le metiera un dedito en…»

Esta auditora apodada como "Quintrala" de 3.2 echó al agua a su colágeno, con quien fue a un motel y le hizo una peculiar propuesta.

03 Sep, 2025. 18:10 hrs

 

 

