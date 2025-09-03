  • EN VIVO

¡Llega septiembre y la cueca no puede faltar en Radio Corazón!: El Club de la Cumbia recibió a Los Nogalinos

¡La cueca brava se toma la Número Uno de Chile! Los Nogalinos le ponen el toque dieciochero a la 101.3. Revive acá la sesión en vivo.

03 Sep, 2025. 15:25 hrs

