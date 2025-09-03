Jaime Leyton sorprendió a todos y entregó su pronóstico para los días de Fiestas Patrias: «Se la jugó…»

¡Comenzó septiembre! Sin duda, una de las incógnitas que más se repite guarda relación con el pronóstico del tiempo para los días de Fiestas Patrias.

¿Existe la probabilidad de lluvias en Santiago? Jaime Leyton se la jugó esta mañana y lanzó su informe climático para la semana los días en cuestión.

Pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias

El meteorólogo de Mega señaló que existe la posibilidad de lluvia en la Región Metropolitana en los días de Fiestas Patrias.

«71% de las veces que ha llovido, entre el 17 y 20 de septiembre, es en condiciones de neutralidad, como estamos este año», comenzó diciendo el experto en clima.

Además, agregó que: «Los ciclos sinópticos de esta época son más o menos entre 5 y 8 días… El 10 llueve, súmale 8 y dice (18), ‘hay una buena probabilidad de que en estos días de Fiestas Patrias tengamos precipitaciones en Santiago».

«Se la jugó Don Jaime», comentó el periodista Gonzalo Ramírez.

Siguiendo por esa línea, recalcó que el 18 es el día que más probabilidad hay de lluvia en Santiago.

«Mi intención no es aguar la fiesta, sino para que tengan a mano los bototos», indicó, recalcando que está preparando a los ciudadanos.

Según Jaime Leyton, también existe la posibilidad de que llueva el día 17 y 20. Sin embargo, las probabilidades más altas son para el día 18.

«Esto es para que los fonderos y las personas se preparen, porque dicen ‘no si en septiembre siempre mejora el tiempo’, la probabilidad bajo esta condición de inestabilidad, es muy alta, un 71% calculada por los eventos medidos», cerró el especialista en tiempo de Mega.

