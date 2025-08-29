Delincuente muere luego de asaltar a pasajera en bus RED: Fue atropellado por la misma micro

Un hombre murió luego de intentar asaltar a una pasajera en el sistema RED de Santiago, esto en la comuna de La Cisterna.

Según los antecedentes, el antisocial fue encarado por los mismos pasajeros que se encontraban en el recorrido 271 con dirección a San Bernardo.

En ese contexto, el sujeto forzó las puertas del bus para bajar y escapar luego del hurto.

Asimismo, al momento de descender del transporte, saltó y chocó con un poste del tendido eléctrico. Esto hizo que cayera a la vía pública. Como resultado, fue arrollado por la misma micro.

Antecedentes de Carabineros luego del fallecimiento

Cuerpo de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros se encuentra realizando las diligencias en el sector. Además, también se encuentran en búsqueda de testigos del incidente, ya que la maquinaria avanzó sin percatarse del accidente, según consignó Radio ADN.

El Teniente Manuel Vergara, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur, aseguró que el delincuente: «Abrió a la fuerza la puerta del costado medio del bus, saltó en movimiento y se golpeó con un poste de alumbrado público que se encontraba en la intersección. Esto provocó su caída y proyección hacia las ruedas del mismo bus y falleció».

Para cerrar, el fiscal Luis Morales señaló que «En base a lo aseverado por testigos se trataría de una persona masculina mayor de edad, de nacionalidad chilena. Aparentemente, estaba realizando ilícitos en la locomoción colectiva».

Las últimas pericias revelan que el hombre en cuestión sería de nacionalidad chilena, 57 años y sin antecedentes penales.

También puedes leer en Radio Corazón: Festikids Día del Niño 2025: Esto es todo lo que debes saber sobre el gran evento familiar