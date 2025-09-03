Por esta razón, padre habría disparado contra su hijo de 2 años en Temuco: Menor se encuentra estable dentro de la gravedad

Luis Arroyo, Fiscal de Temuco, reveló nuevos antecedentes sobre el reciente caso que impacta a la ciudad, luego de que un hombre disparara en la cabeza contra su hijo de dos años.

El Ministerio Público descartó por completo la tesis de un accidente y afirmó que el hombre detenido actuó de forma intencional y premeditada contra el niño.

Este sería el motivo del disparo efectuado a niño de 2 años

El Fiscal conversó con T13 y reveló que «los primeros antecedentes dan cuenta de una discusión al interior del domicilio, provocada por él, ellos no vivían juntos. Hubo una relación de pololeo que había terminado hace tiempo. Dos personas jóvenes y el niño de dos años, ocho meses aproximadamente”.

Asimismo, según el relato de la madre del menor afectado, el disparo se habría efectuado, ya que el hombre no quería seguir pagando la pensión alimenticia.

“La madre manifiesta que el sujeto le habría dicho que estaba cansado de pagar pensiones alimenticias y que esto se iba a terminar en estos momentos. Es ahí cuando extrae un arma de fuego, aparentemente un revolver, con el que apunta a la cabeza del niño”, aseguró Arroyo.

Según el testimonio, la mujer se abalanza contra el hombre, con la intención de quitar el arma, no logrando su cometido: «Es en ese momento donde nuevamente toma el arma, apunta directamente contra la cabeza de su hijo y realiza un disparo en su contra, provocándole una lesión de gravedad en el cráneo, un traumatismo», señaló.

Para cerrar, luego del disparo, la madre toma a su hijo y sale en busca de ayuda. “Afortunadamente, pasaba por el sector un furgón de Carabineros y son ellos quienes los trasladan hasta el Hospital de Temuco, donde es sometido inmediatamente a una cirugía. Se mantiene con riesgo vital. Hasta ahora está estable dentro de la gravedad”, concluyó.