«La Nutella no va ahí»: Mujer se hace viral al ser pillada robando en supermercado

En las últimas horas, un video salido directamente de nuestro país se ha vuelto viral en varias partes de Latinoamérica. El registro en cuestión es protagonizado por una mujer dentro de un supermercado y lamentablemente causó sensación, no por las mejores razones.

Resulta que la señora es descubierta cuando se encontraba robando al interior de una conocida cadena nacional, y uno de los trabajadores del lugar grabó con su celular el momento en el que le piden que entregue todo lo que intentaba sacar.

Aunque los mecheros ya se han convertido en un tema habitual en los supermercados, este video en particular se volvió viral rápidamente por una particular situación. Pues la mayoría de los usuarios quedó sorprendido por la gran cantidad de artículos que la mujer había logrado esconderse al interior de su ropa.

En el video, que dura menos de un minuto, se puede ver a la señora claramente ofuscada, dejando todos los productos que había intentado robar en un carro. La cosa, es que decidió esconderlos ni más ni menos que en sus propios pantalones. De hecho, una de las trabajadoras que tenían detenidas a la delincuente también se sorprendió y preguntó «¿De dónde saca eso?».

«Ah… ¿Nunca has visto? Ustedes no pueden hacer esto», respondió la mujer, afirmando que no tenían «derecho a revisarla». Sin embargo, lo que dejó impactado a los usuarios de TikTok, donde el registro se hizo, fue la cantidad de Nutellas que tenía al interior de sus pantalones.

Los usuarios quedaron impactados con el video de la mujer

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, alguno de los comentarios que dejó el video fueron: «Nooooo, no quiero pensar donde estaba esa nutella», «Tengo entendido, por lo menos en otros supermercados, que esos productos no los pueden volver a colocar en las góndolas, por protocolos sanitarios está prohibido… ahora, ¿que lo hagan? No lo puedo asegurar 100%» y «Otra razón para escoger los productos al final del estante».