Tarotista Álvaro Santis sorprendió con predicción sobre el futuro presidente de Chile: Lanzó “éxito” y «buenos resultados»

El 16 de noviembre nuestro país se verá envuelto nuevamente en un proceso presidencial. Cada vez queda menos para la instancia, y algunos tarotistas ya comenzaron a dar sus pronósticos de cara a las próximas elecciones y sobre el futuro Presidente de Chile.

Uno de ellos es Álvaro Santi, quien sorprendió con una predicción para los últimos meses del año, y guarda relación con el próximo mandatario del país.

Fue en el programa de Pedro Engel donde el vidente lanzó su teoría sobre el nuevo ciclo electoral del Presidente de Chile.

“Hay una gran confusión. La gente no está muy clara. Aquí tenemos a dos candidatos que aparecieron, Jara y Kast, porque probablemente son ellos los que van a competir», comenzó diciendo.

Asimismo, agregó que: «Ambos tienen críticas. Todavía hay cosas que van a surgir, información de ellos o polémicas que se irán desarrollando».

Álvaro Santi sobre quién será el próximo presidente de Chile

En el programa ligado a la espiritualidad del canal TV+, el ex participante de “Psíquicos” señaló que «ellos permanecen en este proceso juntos, pero sigo insistiendo, para mí es un hombre, y en la psicográfica es la letra K la que aparece con más brillo».

En ese contexto, el Médium explicó que según su predicción sobre el Presidente de Chile, la población votante ejercerá su voto de manera impulsiva, y eso podría terminar en una “decepción”.

“Estamos en un momento de gran crisis en este país. Están cayendo las estructuras para dar paso a algo inédito e inesperado”, anticipó el tarotista.

Para cerrar, le preguntó a sus cartas por el candidato republicano: «Yo acabo de preguntar por Kast, y la carta habla de una energía inicial que cobra fuerza. Está la carta del ‘Sol’, que implica éxito y buenos resultados. Acá está el ‘Caballero o jinete’, que representa cosas que vienen en camino. O sea, hay todo un proceso que puede resultar positivo para él como candidato a Presidente de Chile».

