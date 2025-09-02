Pareja del espectáculo nacional retoma su relación a pesar de supuesta infidelidad y críticas en su contra: «Cuando hay amor y cariño…»

Eskarcita fue la última eliminada de Mundos Opuestos, y su paso por el encierro no estuvo exento de críticas.

La ex Gran Hermano causó estragos luego de entrar al reality «pololeando», para luego involucrarse sentimentalmente con Alan Didier.

Sin embargo, en tiempo real las cosas son distintas y asegura estar en un buen momento con Julitroz, su pareja al momento de entrar a la competencia.

Eskarcita se sincera tras su eliminación y regresa con Julitroz

«Cuando entré al reality yo tenía todo claro. Entré a jugar, dispuesta a entregarme al proyecto y libre de cualquier compromiso. Pero no se captó de esa manera», comentó Eskarcita a Las Últimas Noticias.

Fue clara y manifestó que al momento de entrar, no se encontraba en una relación. Sin embargo, el público nunca lo entendió de esa manera debido a su acercamiento con Alan.

Si bien dentro del encierro se le notó interesada en Didier, asegura que ya retomó su relación con el streamer.

«Pudimos conversar, comprender lo que habíamos sentido, por qué actuamos, como actuamos. Él hoy es una persona que me apoya muchísimo», continuó.

Además, agregó que: «Cuando hay amor y cariño, y uno elige estar con lo otro, pese a que el resto no lo banque o no le guste, es mucho más valorable. Gastón es una persona muy madura, es muy tranquilo y tiene mucha altura de miras».

Siguiendo por esa línea, la influencer reveló que han sido días difíciles. Incluso, en un principio decidieron verse en secreto para evitar que la gente hable y sigan los cahuines.

«Al principio me daba mucho salir a la calle y que me dijeran algo. Estaba fatalista, mal, pero poco a poco, con el paso de los días, pude ir superando esos miedo», comentó.

Para cerrar, recientemente en conversación con Radio Corazón, confesó que lidiar con la opinión pública: «Creo que nunca había vivido tanto una baja autoestima. Estar en el ojo público negativamente, dentro de esta ola de críticas y odio, ha sido muy complicado», concluyó.