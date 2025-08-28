Reconocido cantautor nacional debió pagar parte de su deuda de pensión alimenticia para no ser arrestado: Esta es el millonario monto

Sergio Rojas dejó la pata en la reciente emisión de Que te lo Digo. El comunicador reveló que Daniel Guerrero, reconocido por su participación en el dúo La Sociedad, pagó un deuda que tenía por pensión alimenticia.

Según Rojas, esto tiene un motivo especial: pausar una orden de arresto que tiene en su contra.

Según el conductor del programa de espectáculos, los seguidores conocidos como «pirañas devoradoras» fueron los encargados de ejercer presión y lograr el cometido.

Sergio Rojas comentó que el artista pagó “para evitar la orden de arresto, porque las ‘pirañas’, fue tanto lo que etiquetaron a la PDI, de dónde se encontraba, qué lugar y cuál era la próxima función, que no le quedó otra que pagar una cantidad, fijada evidentemente por el tribunal. Tuvo que pagar para que se levantara la orden de arresto”.

La millonaria deuda de Daniel Guerrero

Fue en 2023 cuando Aracely Vitta, ex pareja de Guerrero, expuso la situación. Asimismo, según los últimos antecedentes, la deuda escaló hasta los 30 millones de pesos.

Siguiendo por esa línea, luego del pago de una parte de la deuda, la actriz no dudó en comunicarse con Sergio Rojas para agradecer a los seguidores. «El señor Guerrero al menos pudo pagar una parte de la pensión, que evitaba la orden de arresto», le agradeció.

Luego, el periodista de Que te lo digo enfatizó en el poder que tiene la audiencia del programa: “Que hayan tenido la fuerza de hacerle pagar… Lo que no pudo la PDI o lo que no pudo tribunales, lo lograron las ‘pirañas’», señaló.

Es importante destacar que esta situación se enmarca en el regreso a los escenarios del Daniel Guerrero, quien con Pablo Castro retornan como La Sociedad luego de diez años. El dúo ya programó un concierto para el 4 de octubre en el Centro de Eventos Espacio Marina

