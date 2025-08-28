Lluvia en Santiago: Meteorólogo Iván Torres reveló en TVN si habrá precipitaciones este fin de semana en la Región Metropolitana El experto en tiempo de TVN entregó su pronóstico del tiempo para la zona centro. ¿Fin de semana lluvioso? Revisa acá los detalles. 28 Ago, 2025. 14:44 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS ¡Sorprendieron! Pareja cruzó al otro lado del mundo para bailar un pie de cueca y esta fue la reacción de los ciudadanos alemanes Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que no la cuenta dos veces: «Se sentó en el care’ haba y casi me voy al hospital» Iván Torres pronostica lluvia para este fin de semana y despeja las dudas respecto a posible nieve en la Región Metropolitana Rumpy no aguantó la risa con esta historia en El Chacotero Sentimental: Auditor «creyó atravesar a chiquilla ‘con sorpresa» Contenido patrocinado Tras ser confirmados en Lollapalooza Chile 2026: Las emotivas palabras de Tomo como Rey en Radio Corazón "¿Cuál es el problema...?": María Paz Arancibia responde a cuestionamientos tras ser acusada de tener sexo en aplicación de autos