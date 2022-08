Así llegó Coté López al Centro de Santiago para evitar asaltos: «Exagerada pero protegida»

En el último tiempo el Centro de Santiago ha estado en medio de la noticia a raíz del notorio aumento de los crímenes violentos, por lo mismo que muchos se ven medios reacios al tener que asistir a hacer cualquier tipo de actividad

Frente a esto, es que Coté López llamó la atención a sus seguidores al revelar que estaba en el casco histórico para hacer unos trámites, pero sin duda lo que más sorprendió, es que su esposo, Mago Jiménez, le contrató un guardaespaldas para acompañarla y evitar que la asaltaran.

A través de sus historias de Instagram, la popular influencer subió un particular video donde dice: «¿Y tu marido es exagerado? Así me mandó al centro». Mostrando que estaba acompañada de un alto hombre, con quien posó en varios registros.

Tras esto, Coté López reveló que se trataba de protección. «Les voy a contar cómo fue el tema porque igual se ve bien exagerado», confesando que había sido bien temprano y que había sido idea del futbolista.

La visita de Coté López al centro

En una serie de videos en la red social, la empresaria reveló que «Lo que pasa es que yo tenía que ir a la notaría, banco y todo este cuento y Luis me dice ayer ‘amor, pero no vas a ir sola’ y yo le digo ‘ay, le voy a decir a la Conita que me acompañe’ y me dice ‘¿La Conita te va a proteger?’».

«Luis se tenía que concentrar así que no podía ir, y ahí me mandó con estos chicos a que me acompañaran y es muy heavy, porque imagínate, iba en el auto con los dos e iba la pistola al medio…» continuó la chiquilla.

Para cerrar, Coté López comentó: «Pero bueno, en el fondo era porque me dijo Luis que habían apuñalado a gente en el centro solamente por una mochila, así que igual por último me sentí más protegida. Exagerada pero protegida».