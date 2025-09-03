Mujer chilena pidió ayuda en Tiktok para encontrar a hombre que conoció en avión hace más de 10 años: El desenlace final es de no creer

Hace algunos días, se viralizó en tiktok la historia de una mujer que relataba como conoció a un joven luego de viajar en avión. Vuelo que nunca más pudo olvidar.

La mujer, de nombre Almendra Almarza, aprovechó de pedir ayuda mediante las redes para ubicar a esta persona, con quien tuvo un fugaz, pero inolvidable cruce de palabras.

Todo ocurrió hace más de una década, cuando viajo a Puerto Montt en el año 2014.

La mujer viajaba junto a su pequeño hijo de seis meses. Al momento de bajar, y llena de maletas y bolsos, un amable joven le ofreció ayuda para cargar sus pertenencias.

«Un chico me queda mirando con una cara muy tierna y me dice, ‘oye, ¿te ayudo a bajar tus cosas?», señaló la tiktoker.

El muchacho tomó la iniciativa y ayudó a la madre, quien solo tuvo que llevar a su pequeño en brazos: «Íbamos como si fuéramos todos una familia», aseguró.

«Él muy simpático, con un temperamento muy dulce... fue a sacar un carro para sacar mi maleta y la de él. Íbamos sacando todas nuestras cuestiones juntos», continuó.

Un dato que la marcó, es que el joven se llamaba igual que su hijo: Maximiliano.

Según relata, Max se agrupó con sus amigos, y no le quitó la mirada de encima a Almendra.

«La forma en que me miraba era con una felicidad, de verme ahí, contenta con mi familia, mi guagua», continuó.

En ese contexto, reveló que en ese momento ella estaba emparejada con el padre de su hijo. Sin embargo, solo pasó una semana para que descubriera que él le era infiel.

«Pero bueno… Maximiliano, del vuelo Santiago-Punta Arenas, del 2014, nunca te pude olvidar», concluyó.

Un inesperado desenlace tras viral de tiktok

Luego, Almendra apareció nuevamente en Tiktok, y sí, había encontrado al joven.

Según contó, un amigo de él le escribió, corrigiendo que no era Maximiliano, era Máximo.

“Lo encontraron chicos, lo encontraron. Qué emoción…”, reveló con notoria sorpresa.

El amigo que se contactó con Almendra le dijo que era el más pequeño del grupo, y no se salvó de sus bromas luego de su noble gesto.

Como era de esperar, el contacto del joven fue enviado, y ese mismo día se comunicaron. Final Feliz.

A continuación, te dejamos la seguidilla de registros para que no te pierdas ningún detalle de esta historia: