«Dijeron que lo andaba haciendo en todos lados, es verdad, saben que no me controlo, así que me fui dignamente»

Una nueva baja para Arsmate. Hace un tiempo se viralizó la historia de Carla RoseBlack, quien logró un récord tras acostarse con 120 hombres en un lapso de 4 horas y 25 minutos.

En aquella ocasión, la actriz porno nacional le ganó a la inglesa Lily Phillips, quien fue la primera mujer en alcanzar ese marca, luego de tener relaciones con 101 hombres en un día.

Finalmente, la historia no terminó muy bien para la chilena, ya que terminó saliendo de la plataforma para adultos.

Cambio de políticas en Arsmate: La salida de Carla Roseblack

Fue a través de sus redes sociales donde la influencer comunicó su salida, revelando cuáles fueron los motivos que la impulsaron a tomar esa decisión.

«No me echaron, pero cambiaron las políticas y me perjudican», comenzó diciendo la mujer que participó en uno de los realities de Diego González.

Asimismo, a través del registro señaló que: «Literal, yo creo que cambiaron las políticas por mí. Dijeron que como yo andaba haciendo en todos lados y es verdad po’, mejor me fui dignamente».

«Eso pasó, entonces ya no puedo subir todas mis travesuras y ustedes saben que yo no me controlo y lo hago en todas partes», cerró una de las estrellas de la venta de contenido en Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla becerra ✨ (@carlaroseblack01)

La confesión de la creadora de contenido: Involucra a candidato presidencial

Hace algún tiempo, la misma chiquilla dejó la grande con una candente confesión, donde reveló que un candidato a la presidencia la sigue.

«No quiero dejar la embarrada», señaló en el espacio «Acorralados».

Asimismo, no demoró en confesar que efectivamente un candidato ve su contenido explícito.

«Agradecida, por qué apoya el emprendimiento», opinó sobre la suscripción del candidato.

Siguiendo por esa línea, Yoyi señaló que ha tenido de invitados a Parisi y MEO en el programa. «Vamos por descarte, ¿Es MEO o Parisí alguno de los suscriptores?», le consultó.

Frente a esto, Carla Roseblack pidió que no la pusieran en aprietos, pero que efectivamente existe una doble moral, ya que «el candidato se ve serio, habla en la tele y después se ahorca el ganso conmigo» .

«Es conservador, pero se hace el loco«, agregó.