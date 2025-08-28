  • EN VIVO

Auditor contó en El Chacotero Sentimental su experiencia artística: «Me dejó el pincel hecho corneta…»

Este auditor conoció el arte en primera persona de experimentar con una artista profesional. Escucha acá la llamada.

28 Ago, 2025. 18:06 hrs

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS