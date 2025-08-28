Auditor contó en El Chacotero Sentimental su experiencia artística: «Me dejó el pincel hecho corneta…» Este auditor conoció el arte en primera persona de experimentar con una artista profesional. Escucha acá la llamada. 28 Ago, 2025. 18:06 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en Santiago: Meteorólogo Iván Torres reveló en TVN si habrá precipitaciones este fin de semana en la Región Metropolitana ¡Sorprendieron! Pareja cruzó al otro lado del mundo para bailar un pie de cueca y esta fue la reacción de los ciudadanos alemanes Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que no la cuenta dos veces: «Se sentó en el care’ haba y casi me voy al hospital» Iván Torres pronostica lluvia para este fin de semana y despeja las dudas respecto a posible nieve en la Región Metropolitana Contenido patrocinado Festikids Día del Niño 2025: Esto es todo lo que debes saber sobre el gran evento familiar