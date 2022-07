Camila Recabarren rompe el silencio tras funa: «No entro en el juego»

Durante el fin de semana, Camila Recabarren se convirtió en lo más comentado en redes sociales, luego de que una chilena residente en Estados Unidos compartiera un video acusándola de no pagar el arriendo y dejar su departamento en malas condiciones.

«Dejó el departamento todo sucio, quebró cosas, dejó cosas en mal estado… Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente» es parte de lo que compartió en su publicación Daniela López.

Tras este momento, comenzaron a aparecer reacciones de los cercanos a Camila Recabarren, como su madre o su ex pareja. Pero la ex Miss Chile se había mantenido en silencio, solo reactivando su cuenta de Instagram, pero dejándola en privado.

Pero la situación cambió durante la jornada de este martes, luego de que volviera a dejarlo público, compartiendo un extenso mensaje haciendo alusión a lo ocurrido, pero que sin duda dejó a varios bastante confundidos.

El mensaje de Camila Recabarren

«Estoy muy feliz de volver a redes para poder compartir parte de mi andar lleno de aventuras junto a mi Leoncita» partió relatando Camila Recabarren.

Junto con agregar que «Hoy más que nunca trabajo en ser una persona consciente, logrando empatizar sin hacer diferencia. Por eso respeto y exijo respeto. Si hay que alzar la voz la voy a alzar. Y por eso no quiero andar peleando con una mujer adulta que se me topa en el camino».

Además, Camila Recabarren señaló: «Llevamos cinco meses en EE.UU. pasándolas entre kiko y kako, pero aperrando con todo (…) Nada mejor que estés donde estés, viajar a tu propio interior es lo más maravilloso que se puede dar».

«Por eso amo la hierba y los hongos. Máxima conexión con mi interior, entregándome claridad y dándome hermosos viajecitos» señaló.

Tras esto, Camila Recabarren se refirió al episodio con la policía gringa, donde al parecer existirían versiones encontradas sobre lo ocurrido.

«El daño por una discusión tan grande, como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija, llevando personas armadas al departamento, fue caótico, pero estamos acá» continuó.

«Familia, está todo bien, yo no entro en el juego de nadie a estas alturas. Ni de gente que le molesta verme realizada y calmada a pesar de todo. No me importa ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por las lucas» señaló Camila Recabarren.

Para cerrar, en el mensaje con el que acompañó la publicación, se refirió a la deuda que tendría. «No pesquen ustedes ni me defiendan los que me creen, no discutan, está todo bien no pasa nada.. (Y pa las viejas sapas, mi arriendo está mega pagado no manches wey 😅)».