Paty Maldonado sobre el caso Camila Recabarren: «Se fue a pintar mono»

Desde el fin de semana que Camila Recabarren está en el centro de la polémica, esto luego de que Daniela López, una chilena en Estados Unidos, que la funó a través de redes sociales, acusando que le debía más de 1.300 dólares de arriendo.

La mujer aseguró en un video que «No pagó el arriendo. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pagó agua ni luz ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente. Con suerte tiene pa comprarle un yogurt a su hija».

Tras esto, López afirmó que llegó hasta el departamento para enfrentar a Camila Recabarren «no había nadie en la casa. Estaba todo abierto, sin llave, y literal la cagada en la casa. Todo sucio, lleno de chelas por todos lados».

Las Indomables sobre Camila Recabarren

Frente a esto, todos los paneles de farándula hablaron de la polémica, incluso Las Indomables, donde Paty Maldonado y Catalina Pulido no dudaron en comentar lo ocurrido.

Para comenzar, Maldonado señaló que «Allá es muy fregado con la gente que trabaja sin papeles, y eso le debe estar pasando a la Camila Recabarren, se fue a pintar mono, pensará la pobre cabra que la llamarán de Hollywood, y debió partir de abajo. Es muy complicado».

Mientras que en su caso, Catalina Pulido indicó. «A mí me cuesta lo de ella, porque yo trabajé con ella y le tengo mucho cariño. Era una cabra que con esfuerzo estaba metida con un caballero mayor, salió Miss Chile, tiene una historia de vida bastante acontecida».

«Trabajé con ella en el matinal, y la vi encaminada en un buen camino. Pero me duele porque conozco a su familia y no entiendo qué le pasó. Una cabra que tiene dos millones de seguidores en Instagram, y que puede monetizar inteligentemente y no entiendo qué sucede con ella» continuó.

«Es lamentable, no se rodeó de buena gente me da la impresión y cayó en un estado de amistades que le hicieron mucho daño. El problema es que tiene una hija y puedes carrearla a estas situaciones. Encuentro que está complicado para ella» indicó sobre Catalina Pulido según lo señalado por TiempoX.