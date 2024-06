Participante de ¿Ganar o Servir? confirma su eliminación: «Afuera hace un mes aprox»

A raíz del gran desfase que tiene ¿Ganar o Servir?, al momento de su emisión, es que ha permitido la aparición de una serie de filtraciones con relación a los nuevos ingresos, las peleas en el interior e incluso las eliminaciones.

Es en este contexto que, el pasado 13 de mayo, comenzó a circular en redes sociales un video que mostraba a Camila Recabarren en el aeropuerto de Santiago, lo que daba a entender que abandonó el reality.

«¿Camila Recabarren eliminada? Estaba en el aeropuerto hoy sábado 11 de mayo», escribió en TikTok la usuaria @camifer quien la captó fuera del encierro en Perú. A raíz de esto es que muchos pensaron que en efecto debió dejar ¿Ganar o Servir?, mientras que otros aseguraban que solo se trataba de un permiso para ver a su hija.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que hace tan solo unos días atrás, se filtró una lista con todos los eliminados de las siguientes semanas, entre las que figuraba la ex Miss Chile, quien habría perdido su duelo frente a Daniela Colett.

Y durante las últimas horas, de acuerdo a lo consignado por FMDOS, es que la propia chiquilla recurrió a sus redes sociales para confirmar que en efecto ya se encuentra fuera de ¿Ganar o Servir?

Camila Recabarren confirma su salida de ¿Ganar o Servir?

Por medio de una historia de Instagram, Camila Recabarren compartió una foto del primer día de grabación del reality de Canal 13, junto a un mensaje en el que cuenta que salió hace más o menos un mes del encierro.

«RealityShowss. Encierro total, 6 semanas. Afuera hace un mes aprox. Era, Yeral!! Yeraldín!!», comenzó escribiendo la exmodelo.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Ya no lo veo, ya lo viví. Director: Ignacio Corvalán. Agencia de contenidos creativos: Cooking Media. Volví a x todo y más. The rial life. #presente #hoy #hola #YoTeAmo», dejando claro que ya no está en ¿Ganar o Servir?