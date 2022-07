Mamá de Camila Recabarren reacciona tras funa: «El karma existe»

La polémica en torno a Camila Recabarren no para. Pues desde que surgió la complicada funa en su contra por no pagar el arriendo en Estados Unidos, no han dejado de aparecer nuevas aristas en contra de la ex Miss Chile.

Hay que recordar que todo surgió, luego de que una chilena, residente en el país del norte, subiera un video acusando que la influencer había dejado el departamento en malas condiciones, además de deberle más de mil dólares.

«No pagó el arriendo. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pagó agua ni luz ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente. Con suerte tiene pa comprarle un yogurt a su hija» es parte de lo que afirmó sobre Camila Recabarren.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que Daniela López, la mujer que realizó la funa, conversó con Página 7, donde dio varios detalles sobre la llegada de la modelo a Estados Unidos y lo que la llevó a exponerla en redes sociales.

«Llegué de sorpresa porque ni ella ni el amigo chileno (que también alojaba ahí) me respondían. Cuando llegué, no había nadie en la casa. Estaba todo abierto, sin llave, y literal la cagada en la casa. Todo sucio, lleno de chelas por todos lados» señaló al medio antes nombrado, revelando la gran suma que le debía Camila Recabarren.

La mamá de Camila Recabarren reacciona

Es en medio de esta complicada situación que Jacqueline Adaros, mamá de la ex chica reality, compartió una historia en su cuenta de Instagram, la cual pese a no dar nombres, queda claro va en referencia a la polémica de su hija.

«Nuevamente digo, el karma existe, como hace tanto daño y se hace daño ella» comenzó escribiendo la madre de Camila Recabarren, junto con agregar «Ya pasará, solo será un sueño, que Dios proteja a mis hijos de todo mal».