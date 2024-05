«Eres una persona maquiavélica, dañina, tóxica…» Mariela Sotomayor arremete con todo contra Camila Recabarren

La noche de este miércoles se estrenó un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir?, en el que se vivió una nueva jornada de nominación, en la que quedó la escoba por todo lo que dijeron los participantes y las inesperadas votaciones.

Una de estas es la de nominación de Coca Mendoza, pues a pesar de ser capitán de ‘Resistencia’, parte de su equipo le dio la espalda y lo votó. Pero sin duda que la más llamativa es la que se vivió entre Mariela Sotomayor y Camila Recabarren.

Hay que recordar que ambas no se pueden ver ni en pintura, por lo que han protagonizado una serie de discusiones que han terminado a los gritos entre el parcito.

Es en este contexto que, aprovechando la nueva nominación en ¿Ganar o Servir?, es que Mariela Sotomayor decidió votar por la ex Miss Chile, lanzándose con todo en su contra.

Mariela Sotomayor arremete sin filtro en contra de Camila Recabarren

«Eres una persona maquiavélica, dañina, tóxica, mala persona, haces de manzana podrida en el lugar», comenzó señalando la periodista de farándula cuando estuvieron en el cara a cara.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Creo que eres cínica, solapada y además ordinaria. Por esa razón te nomino. Me gustaría decirte que, si sigues sembrando las carencias que estás sembrando, hasta ahora, vas a seguir cosechando lo que has cosechado, hasta ahora, nada».

Eso si, Camila tomo la decisión de escucharla y retirarse sin decirle una sola palabra. Solamente cuando Sergio Lagos le preguntó su opinión al respecto, se mandó una respuesta sin filtro: «Viniendo de ella, no me va ni me viene».

Hay que recordar que en tiempo real, se filtró que Mariela Sotomayor abandonó ¿Ganar o Servir?, por una lesión y que actualmente estaría pasando por un complicado momento psicológico tras sus encontrones con Recabarren.