Paty Maldonado a Pamela Díaz: «¡Desgraciada, asesina!»

Desde el 2019 que Paty Maldonado está alejada de la televisión, luego de que fuera suspendida de sus labores en el Mucho Gusto, en medio del estallido social. Quedando de esta forma sin pantalla de manera definitiva.

Pero la panelista se buscó una nueva plataforma para seguir entregando sus opiniones deslenguadas. Es de esta forma que hasta el día de hoy junto a Catalina Pulido tienen a través de YouTube su propio programa: Las Indomables, donde hablan sin filtro de diferentes temas de la actualidad nacional.

Es en este contexto que recientemente, Paty Maldonado sorprendió a su fiel público luego de contar en medio del espacio, una particular anécdota que involucra directamente a Pamela Díaz, a quien conoce hace años y considera como una de las pocas personas «leales» que ha conocido en la televisión.

A pesar de su buena relación, de vez en cuando las opinólogas han tenido unos cuantos encontrones. Así es como lo relató, luego de asegurar que La Fiera «me mandó a la clínica» cuando ambas trabajaban en el Mucho Gusto.

La anécdota de Paty Maldonado

Resulta que Paty Maldonado y Pamela Díaz estaban en el canal cuando le dijo: «Oye estai muy hinchada, ¿por qué no te tomas una pastilla de las que tomo yo cuando hago gimnasia, para eliminar grasa?».

En esa ocasión, la también cantante aceptó el ofrecimiento. «Me chanto la pastilla», pero al poco tiempo «a los cinco minutos me tuvieron que sacar del canal porque el corazón se me arrancó, lo tuve que ir a buscar a Plaza de Armas», relató. «Se me salían los ojos y los tímpanos».

Frente a esto, Paty Maldonado y Pamela Díaz tuvieron que correr «Llegué a la clínica y yo era una cosa espantosa», es más, le gritaba a su compañera «¡Asesina, desgraciada, asesina!». Y el doctor le preguntó: «¿Por qué le grita eso?». A lo que le contestó: «Porque ella me dio la pastilla».

«Era una anfetamina parece, no sé lo que era» concluyó la animadora, en un incidente que al final no llegó a mayores.